Необходимо раскодировать php-файл. Файл небольшой, смотрите во вложении. Расшифровка ioncube. Прошу откликаться только тех, кто знает что это такое и уже делал не раз.
Подправить корзину. Сайт на WP
Добрый день!
1. Сейчас если добавить в корзину 1 какой-то товар, но не сразу оформлять заказ, а открыть другую страницу, с новым товаром, то попасть в корзину уже не возможно. Только если снова нажать кнопку "в корзину". Т.е. перейти в корзину можно только сразу после того, как положили в нее какой-то товар.
Поэтому необходимо сделать кнопку "Перейти в корзину| Кол-во товара "
Как вариант, вот тут http://joxi.ru/FOvZU4wyTJCsLsHM1TQ
2. Так же, есть еще 1 момент, если 1 раз добавить товар в корзину, а потом эту страницу обновить и нажать кнопку "перейти в корзину", то в этом случае товар дублируется. Это тоже надо исправить.
3. Внутри корзины http://joxi.ru/gfnZU_3JTJDxR0XKKnY переименовать кнопку на "Оформить заказ"
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