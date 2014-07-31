Подправить корзину. Сайт на WP

Добрый день!

http://chemoform.ru/

1. Сейчас если добавить в корзину 1 какой-то товар, но не сразу оформлять заказ, а открыть другую страницу, с новым товаром, то попасть в корзину уже не возможно. Только если снова нажать кнопку "в корзину". Т.е. перейти в корзину можно только сразу после того, как положили в нее какой-то товар.

Поэтому необходимо сделать кнопку "Перейти в корзину| Кол-во товара "

Как вариант, вот тут http://joxi.ru/FOvZU4wyTJCsLsHM1TQ

2. Так же, есть еще 1 момент, если 1 раз добавить товар в корзину, а потом эту страницу обновить и нажать кнопку "перейти в корзину", то в этом случае товар дублируется. Это тоже надо исправить.

3. Внутри корзины http://joxi.ru/gfnZU_3JTJDxR0XKKnY переименовать кнопку на "Оформить заказ"

http://chemoform.ru/