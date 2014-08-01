Здравствуйте Нужно отобразить хлебные крошки в модуле галлереи Opencart 1.5.4 (сборка Maxystore)
Есть массив надо пропустить 3 последних значения.
Во вложении скрипт.
Надо сделать так, если foreach находит значение "Действие или/и Состав или/и Назначение или/и Применение" в переменной ($_data['label']) то пропускал их но выводил все остальные (следующие и предыдущие loop) значения.
Все данные в массиве являются string, те текстом. Сайт на magento.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте http://www.kashtak.com/lp/ необходимо настроить форму сбора контактов (чтобы она нормально работала - принимала все данные на определенный почтовый ящик). При создании этого лендинга что то произошло с исполнителем и он не может доделать работу! ...Завершен11 лет назад
Есть сайт платных услуг. Он предоставляет тестовый доступ. Для этого регистрируем аккаунт и верифицируемся по телефону. Чистим кеш, перезагружаем роутер для смены динамичного IP. Далее регистрируем второй аккаунт на другие почту и телефон. Но ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
После редизайна перестала работать форма отправки сообщений с сайта.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть зарегистрированные пользователи на сайте, которые выкладывают свои какие то услуги и соответственно на сайте отображаются их контактные данные(которые видны опять же только зарегистрированным). Суть вопроса нужно сделать что бы те юзеры которые хотят предложить ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно спарсить e-mail адреса с http://forum.tamadeya.ru/Завершен11 лет назад
Макет псд всех страниц есть, нужна вёрстка,программинг,натяжка,заливка на хост.Ваши варианты по движку и цене?Завершен11 лет назад
- $2500
Разыскивается Wordpress разработчик, с уверенным знанием PHP/JS/HTML/CSS. Опыт работы не менее 2x лет.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать конструктор бассейна для сайта. Примерно, как здесь: http://www.mako.ru/index.php?show_aux_page=104 http://aquamaster.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132 Указывайте, пожалуйста, оценочные стоимость и сроки. Спасибо. Всем удачного дняВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо подключить систему он-лайн оплаты товаров Liqpay к интернет-магазину на MODx ShopkeeperЗавершен11 лет назад