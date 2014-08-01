Есть массив надо пропустить 3 последних значения.

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Завершен5 заявок174 просмотра

Во вложении скрипт.

Надо сделать так, если foreach находит значение "Действие или/и Состав или/и Назначение или/и Применение" в переменной ($_data['label']) то пропускал их но выводил все остальные (следующие и предыдущие loop) значения.

Все данные в массиве являются string, те текстом. Сайт на magento.

Magento
11 лет назад
peresign
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
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Быстро выполнил задачу. Задавал вопросы по теме. Приятно было работать. Спасибо
Задача поставлена четко, Павел своевременно вносил замечания. Оплата согласно договоренности. Приятно сотрудничать, всем рекомендую.

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Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад