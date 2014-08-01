Есть массив надо пропустить 3 последних значения.

Во вложении скрипт.

Надо сделать так, если foreach находит значение "Действие или/и Состав или/и Назначение или/и Применение" в переменной ($_data['label']) то пропускал их но выводил все остальные (следующие и предыдущие loop) значения.

Все данные в массиве являются string, те текстом. Сайт на magento.