Интернет магазин под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен27 заявок218 просмотров

Макет псд всех страниц есть, нужна вёрстка,программинг,натяжка,заливка на хост.Ваши варианты по движку и цене?

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Работать было легко и приятно, все пожелания учлись, спасибо за сотрудничество! Если магазин делать то только к вам теперь!
Хороший заказчик, приятно работать!

Заявки фрилансеров

artos-
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад