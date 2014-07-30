Доработки на CMS WebAsyst Shop-Script 307

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Требуется сделать доработки на CMS WebAsyst Shop-Script 307

От вас примеры проектов на этой CMS.

Задание для оценки напишу в личку.

Webasyst
11 лет назад
DmitriyN
46 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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