Нужно написать такой скриптик, который будет брать список из txt файла вида: http://bbb.ru||20||Бла бла бла http://ссс.ru||500||Бло бло бло http://ddd.ru||300||Блу блу блу И заходить на первый сайт, ждать ...
Доработки на CMS WebAsyst Shop-Script 307
Требуется сделать доработки на CMS WebAsyst Shop-Script 307
От вас примеры проектов на этой CMS.
Задание для оценки напишу в личку.
Заявки фрилансеров
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