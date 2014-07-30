Нужна программа по бронированию номеров в отеле

Добрый день,

Есть небольшая сеть гостиниц, которой необходимо разработать систему по ведению, учету и бронированию номеров.

Есть описание текущего проекта, который не совсем устраивает. Надо сделать новую систему с нуля с учетом текущих замечаний. Затем доработать уже второй этап.

Программа должна работать как веб-приложение, одновременно ей могут пользоваться до 25 человек (админы, менеджеры гостиниц и прочий управленческий персонал).

Подробное описание проекта для оценки сброшу кандидатам.

Если по простому то там есть разделы:

1. Номерной фонд

2. Заказы

3. Отчеты

4. Настройки