Необходимо собрать модуль для подбора квартиры аналогично http://n-arbat32.ru/choose Количество типовых этажей - 13 Количество квартир - 250 в наличии отрисованные планировки, стилистические решения, основная задача собрать.
Доработки на Битрикс
Ищу людей которые разбираются в системе управления 1С Битрикс. Задача доработка битрикс. Срок сейчас.
Пишите кол-во свободных часов в день, как часто бываете на связи, и ставку в час.
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