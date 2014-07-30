Доработки на Битрикс

Есть сайт на WP http://learning1c.ru/ и соответствующий ему канал https://www.youtube.com/learning1c Для сайта нужно сделать парсер, чтобы при загрузке видео на канал, например https://www.youtube.com/watch?v=OJTd5_BewMU оно автоматически попадало на сайт в виде http://learning1c.ru/kak-sozdat-avansovyiy-otchet-v-1s-buhgalterii-8/ ...