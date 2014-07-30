надо доработать шаблон джумлы с установленным K2 следующими двумя скриптами. сайт http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php : 1. при нажатии кнопки "Купить" на товаре *тестовые: http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php/itemlist/category/2-myaso ) - происходит добавление текстовой строки с ...
Доработать сайт на OpenCart
Доработать сайт на Opencart, Настроить печатные формы. Настроить админ панель. Добавить некоторые скрипты. Тех задание пришлю по запросу. Перенести все доработка на другой сайт.
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