Доработать сайт на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок132 просмотра

Доработать сайт на Opencart, Настроить печатные формы. Настроить админ панель. Добавить некоторые скрипты. Тех задание пришлю по запросу. Перенести все доработка на другой сайт.

Opencart
11 лет назад
eratehniki
Элеонора 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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