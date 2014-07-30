Лендинг прикрутить к WP

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Ссылка на верстку http://test-html.in.ua/portfolio/wedding/index.html

Нужно управлять из админки этим блоком http://joxi.ru/zKbYU4wyTJCzLhyl70k чтобы фотки удобно грузить и этим http://joxi.ru/4qbYU4wyTJCxLkPKDQ0 там будет текст открываться при клике в окне.

Остальные блоки можно просто кодом.

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WordPress
11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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