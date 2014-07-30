Требуется спарсить все товары с сайта для последующего заполнения ими сайта на Битрикс. Интересуют все фото товара (в исходном качестве), категория товара, название товара и его артикул и цена. Также необходимо залить ...
Лендинг прикрутить к WP
Ссылка на верстку http://test-html.in.ua/portfolio/wedding/index.html
Нужно управлять из админки этим блоком http://joxi.ru/zKbYU4wyTJCzLhyl70k чтобы фотки удобно грузить и этим http://joxi.ru/4qbYU4wyTJCxLkPKDQ0 там будет текст открываться при клике в окне.
Остальные блоки можно просто кодом.
Срок до вечера (до 12:00 ночи по мск)
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