Скрипт получения города по ip

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Нужно выводить город посетителя на сайте. Сайт на wordpress. Используется кэширование, в чем я и вижу основную сложность.

WordPress
11 лет назад
aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все быстро и в лучшем виде, мои рекомендации
Отличный заказчик. Рекомендую! Всё ОК!

Заявки фрилансеров

asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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