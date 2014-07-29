Необходимо разработать сайт со скриптом распознавания голосовых команд. За основу можно взять Google Voice API или любой другой бесплатный скрипт (если такие есть). Пример работы практически как тут: www.talater.com (даем ...
Задача программисту по OpenCart - специфична!
Требуется доработать в интернет-магазин на OpenCart следующую функцию:
- есть товары что попадают в новинки, на них люди при добавлении в магазин и оформлении карточек ставят стикеры - новинка, что нам надо - чтобы эти товары висели в новинках ровно 30 дней - и через 30 дней выходили из раздела новинки и чтобы с них автоматом снимались также стикеры. ВСЁ!
Версия OpenCart - Версия 1.5.5.1.2
Нужен опытный человек - который делал что-то подобное или имеет точно представление как это сделать?
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)
У кого голосового общения нет - не беспокоить.
Ждем Ваших предложений.
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