Задача программисту по OpenCart - специфична!

Требуется доработать в интернет-магазин на OpenCart следующую функцию:

- есть товары что попадают в новинки, на них люди при добавлении в магазин и оформлении карточек ставят стикеры - новинка, что нам надо - чтобы эти товары висели в новинках ровно 30 дней - и через 30 дней выходили из раздела новинки и чтобы с них автоматом снимались также стикеры. ВСЁ!

Версия OpenCart - Версия 1.5.5.1.2

Нужен опытный человек - который делал что-то подобное или имеет точно представление как это сделать?

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