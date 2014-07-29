Установить интернет-эквайринг Опенкарт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок139 просмотров

На сайте Опенкарт нужно установить интернет-эквайринг (онлайн оплату).

Плагин есть: https://github.com/liqpay/plugin-opencart

За настройку и установку модуля плачу 10$

Opencart
11 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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