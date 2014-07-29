Установить интернет-эквайринг Опенкарт

Здравствуйте. Нужно сделать так. чтобы пользователь, зарегистрировавшись на сайте мог сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки. А за свою публикацию по определенным правилам они могут получать бонусы. Есть 2 варианта. ...