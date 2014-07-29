Требуется синхронизировать базу счетов в redmine и 1c-бухгалтерия 8.3 по средствам XML. Redmine умеет выгружать по rest информацию о счетах, соответственно необходимо сделать xml в формате обмена.
Сделать изменения на сайте
Здравствуйте.
Нужно сделать так. чтобы пользователь, зарегистрировавшись на сайте мог сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки. А за свою публикацию по определенным правилам они могут получать бонусы. Есть 2 варианта. Они оба описаны в ТЗ. Напишите стоимость и сроки по каждому.
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