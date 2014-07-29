Сделать изменения на сайте

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Закрыт3 заявки197 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать так. чтобы пользователь, зарегистрировавшись на сайте мог сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки. А за свою публикацию по определенным правилам они могут получать бонусы. Есть 2 варианта. Они оба описаны в ТЗ. Напишите стоимость и сроки по каждому.

11 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров