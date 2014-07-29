Доработка сайта магазина автозапчастей на OpenCart

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Cайт http://filauto.com.ua/

Ниже приведена общая информация по зданию, подробное ТЗ по Вашему запросу.

Корзина:

- необходимо сделать: при добавлении товара в корзину появляется всплывающее окно, в котором указывается, что товар добавлен в корзину и можно либо продолжить покупки, либо оформить заказ;

- убрать дублирующиеся этапы при оформлении заказа (этап 1 и 2);

- при оформлении заказа теряется фотография товара и ссылка на сам товар;

- при заполнении данных покупателя сделать проверку корректности ввода телефона и по умолчанию +380;

- внести изменения названий рубрик и полей на этапе "покупатель";

- сделать возможность добавлять комментарий на этапе "способ доставки";

- откорректировать форму последнего этапа заказа - "подтверждение заказа": добавить выбранный способ доставки и оплаты, добавить окно для комментария;

Личный кабинет:

- внести изменения названия полей и поменять текстовки, изменить рубрикатор личного кабинета;

- изменить перечень статусов заказа;

- возможность просмотра и печати счета для покупателя;

- сделать возможным для менеджера вносить корректировки в заказ покупателя;

- сделать возможность для покупателя писать комментарии к заказу в истории заказов;

Вход/Регистрация:

- внесение изменений в названия полей и текстов.

Opencart
11 лет назад
roman_filatov
Роман 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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