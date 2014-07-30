roman_filatov

Роман roman_filatov

 
43 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$150
10 баллов
9 лет назад
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Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо. Проект выполнен в соответствии с ТЗ.
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