roman_filatov

Сайт автомобильной тематики. Рерайт. Расчет в грн.10грн-1000 знаков. Проверка уникальности на Advego. Пример ТЗ в приложении.
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт автомобильной тематики. Рерайт. Расчет в грн.10грн-1000 знаков. Проверка уникальности на Advego.Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен опытный программист, желательно с опытом в реализации проектов интернет-магазинов автозапчастей. ТЗ будут предоставлены по Вашему запросу. Пример ТЗ в приложении (одно из заданий общего ТЗ). Проект существует - http://filauto.com.ua/ Задача - осуществление доработок.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Cайт http://filauto.com.ua/ Краткое ТЗ (полное ТЗ в приложении). Корзина: - необходимо сделать: при добавлении товара в корзину появляется всплывающее окно, в котором указывается, что товар добавлен в корзину и можно либо продолжить покупки, либо оформить заказ; - убрать ...Закрыт9 лет назад
Написание скрипта для парсинга цен на торговом портале. Подробное ТЗ в приложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
сайт: http://filauto.com.ua/ Необходимо внести корректировки на сайте автозапчастей в функционал модуля Texdoc: 1. Настройка відачи результатов поиска по коду. 2.Загрузка товарных прайсов. 3.Поиск детали в строке поиска по артикулу. 4.Подбор запчастей по автомобилю. 5.Выбор категории запчастей. 6.Выдача запчастей при поиске по номеру ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо реализовать функцию по подбору автомобиля для доступа к каталогу запчастей по искомому автомобилю. сайт http://filauto.com.ua/ Необходимо сделать, что бы: 1. Центральный блок на сайте, позволяет выбрать интересующий автомобиль. 2. Порядок выбора автомобиля: выбираем марку автомобиля; ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Cайт http://filauto.com.ua/ Ниже приведена общая информация по зданию, подробное ТЗ по Вашему запросу. Корзина: - необходимо сделать: при добавлении товара в корзину появляется всплывающее окно, в котором указывается, что товар добавлен в корзину и можно либо продолжить покупки, ...Закрыт9 лет назад
Требуется опытный программист (предпочтительно с опытом работы с Texdoc) для усовершенствования функций сайта магазина автозапчастей. Сайт http://filauto.com.ua/ Общее описание задач: - реализовать различные варианты наценки на товар (в разрезе бренда, цены, группы товаров и т.д.) - настройка порядка выдачи ...Закрыт9 лет назад