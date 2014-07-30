roman_filatov

Cайт http://filauto.com.ua/ Ниже приведена общая информация по зданию, подробное ТЗ по Вашему запросу. Корзина: - необходимо сделать: при добавлении товара в корзину появляется всплывающее окно, в котором указывается, что товар добавлен в корзину и можно либо продолжить покупки, ...