Реализовать поиск запчастей по автомобилю (Texdoc)

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  2. Веб-программирование
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Необходимо реализовать функцию по подбору автомобиля для доступа к каталогу запчастей по искомому автомобилю.

сайт http://filauto.com.ua/

Необходимо сделать, что бы:

1. Центральный блок на сайте, позволяет выбрать интересующий автомобиль.

2. Порядок выбора автомобиля:

выбираем марку автомобиля;

выбираем модель автомобиля;

выбираем кузов автомобиля;

выбираем двигатель автомобиля;

3. После выбора данных параметров автомобиля получаем выдачу «выбор категории запчастей» по искомому автомобилю. Вид выдачи такой же, как при выборе автомобиля через каталог марок автомобилей (который внизу сайта).

Детали задания по Вашему запросу.

11 лет назад
roman_filatov
Роман 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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