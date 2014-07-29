Простой сайт на ModX или Wordpress, или еще на чем то, что просто потом редактировать непрофи. Лучше Мод икс, чтоб потом не париться с обновлениями. Задача Есть PSD - взять ...
Реализовать поиск запчастей по автомобилю (Texdoc)
Необходимо реализовать функцию по подбору автомобиля для доступа к каталогу запчастей по искомому автомобилю.
Необходимо сделать, что бы:
1. Центральный блок на сайте, позволяет выбрать интересующий автомобиль.
2. Порядок выбора автомобиля:
выбираем марку автомобиля;
выбираем модель автомобиля;
выбираем кузов автомобиля;
выбираем двигатель автомобиля;
3. После выбора данных параметров автомобиля получаем выдачу «выбор категории запчастей» по искомому автомобилю. Вид выдачи такой же, как при выборе автомобиля через каталог марок автомобилей (который внизу сайта).
Детали задания по Вашему запросу.
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