На сайте Опенкарт нужно установить интернет-эквайринг (онлайн оплату). Плагин есть: https://github.com/liqpay/plugin-opencart За настройку и установку модуля плачу 10$
Простой сайт на ModX или Wordpress или еще на чем
Простой сайт на ModX или Wordpress, или еще на чем то, что просто потом редактировать непрофи.
Лучше Мод икс, чтоб потом не париться с обновлениями.
Задача
Есть PSD - взять из него фон, и шрифт, разместить текст абазцами (текст есть). Дизайнерить не надо, просто разместить текст по центру.
На сайте будет 2 места для ввода данных
Первое место.
- введите ваш никнейм и вашу почту. Никнейм валидируется на англ буквы и отсутствие знаков препинания. Также на уникальность (если кто то ввел ранее super - другому человеку при попытке написать "извините занято")
- почта валидируется на собаку и точку
После нажатия кнопки "Отправить" - на то мыло улетает письмо (нужен html редактор письма в админке, или еще как то, чтоб письмо можно было вставить и отредактирвоать по быстрому)
Содержание письма - "Ваш адрес super.domen.ru (super это то что ввел юзер, domen.ru - это по умолчанию одно и то же) Через 2-3 часа тут будет ваш сайт, super.domen.ru/admin панель управления, логин {случайное число} пароль {случайное число}
Ссылка на инструкцию тут (ссылка)"
Все логины и пароли должны где то писаться в базе, или высылаться на дублирующий адрес (как проще)
Втрое место - введите ваш домен, почту, отправить
На мыло улетает письмо
"Зарегистрируйте домен {ссылка на видеоролик} по ссылке {ссылка} " Пришлите пароли на почту "ццц@кккюкг" и получите ваш сайт. Админка /admin логин {случайное число} пароль {случайное число}
Все логины и пароли должны где то писаться в базе, или высылаться на дублирующий адрес (как проще)
Максимально ненавороченно сделать, неусложненно.
Скажите что по цене
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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