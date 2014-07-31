Простой сайт на ModX или Wordpress, или еще на чем то, что просто потом редактировать непрофи.

Лучше Мод икс, чтоб потом не париться с обновлениями.

Задача

Есть PSD - взять из него фон, и шрифт, разместить текст абазцами (текст есть). Дизайнерить не надо, просто разместить текст по центру.

На сайте будет 2 места для ввода данных

Первое место.

- введите ваш никнейм и вашу почту. Никнейм валидируется на англ буквы и отсутствие знаков препинания. Также на уникальность (если кто то ввел ранее super - другому человеку при попытке написать "извините занято")

- почта валидируется на собаку и точку

После нажатия кнопки "Отправить" - на то мыло улетает письмо (нужен html редактор письма в админке, или еще как то, чтоб письмо можно было вставить и отредактирвоать по быстрому)

Содержание письма - "Ваш адрес super.domen.ru (super это то что ввел юзер, domen.ru - это по умолчанию одно и то же) Через 2-3 часа тут будет ваш сайт, super.domen.ru/admin панель управления, логин {случайное число} пароль {случайное число}

Ссылка на инструкцию тут (ссылка)"

Все логины и пароли должны где то писаться в базе, или высылаться на дублирующий адрес (как проще)

Втрое место - введите ваш домен, почту, отправить

На мыло улетает письмо

"Зарегистрируйте домен {ссылка на видеоролик} по ссылке {ссылка} " Пришлите пароли на почту "ццц@кккюкг" и получите ваш сайт. Админка /admin логин {случайное число} пароль {случайное число}

Все логины и пароли должны где то писаться в базе, или высылаться на дублирующий адрес (как проще)

Максимально ненавороченно сделать, неусложненно.

Скажите что по цене

Спасибо.