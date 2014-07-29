Доработки HTML+ JS

В результате измененной верстки (сайт сделан на базе этого скрипта http://ruseller.com/lessons/les795/demo/demo.html)

появились ошибки.

Профи в js справится быстро.

Плюс несложные доработки.

Такие как:

1. Добавить дополнительные слайды-страницы. Сейчас их всего 4. Это Главная, Страница 2, Страница 3, Страница 4.

Нужно добавить еще 6 страниц.

2. Голубой беграунд заменен на изображение, но оно не развертывается на всю высоту экрана. То есть изображение беграунда надо сделать адаптивным.

Полное ТЗ выбранному исполнителю.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.