Здравствуйте. Нужно сделать так. чтобы пользователь, зарегистрировавшись на сайте мог сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки. А за свою публикацию по определенным правилам они могут получать бонусы. Есть 2 варианта. ...
Доработки HTML+ JS
В результате измененной верстки (сайт сделан на базе этого скрипта http://ruseller.com/lessons/les795/demo/demo.html)
появились ошибки.
Профи в js справится быстро.
Плюс несложные доработки.
Такие как:
1. Добавить дополнительные слайды-страницы. Сейчас их всего 4. Это Главная, Страница 2, Страница 3, Страница 4.
Нужно добавить еще 6 страниц.
2. Голубой беграунд заменен на изображение, но оно не развертывается на всю высоту экрана. То есть изображение беграунда надо сделать адаптивным.
Полное ТЗ выбранному исполнителю.
Оплата по факту (paypal или moneybookers).
Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.
Срок
Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется синхронизировать базу счетов в redmine и 1c-бухгалтерия 8.3 по средствам XML. Redmine умеет выгружать по rest информацию о счетах, соответственно необходимо сделать xml в формате обмена.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Надо распаковать шаблон в отдельную папку на хостинге, и настроить чтобы он отображался на домене test.domain.ru или же на Вашем тестовом хостинге, чтобы потом перенести готовый проект на уже имеющийся сайт. Перенести имеющиеся данные ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Работает с парсингом страницы и вкладками, нужно доработать в соответствии с требованиями.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт чтобы внести в базу моего аккаунта e-autopay свой список клиентов.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Cайт http://filauto.com.ua/ Ниже приведена общая информация по зданию, подробное ТЗ по Вашему запросу. Корзина: - необходимо сделать: при добавлении товара в корзину появляется всплывающее окно, в котором указывается, что товар ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть интернет магазин на webasyst необходимо написать или поставить готовы скрипт отправки тригерных писем,подробнее об этом здесь : http://www.cossa.ru/articles/155/58048/ Сроки два дня. Жду Ваших предложенийВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $112
Требуется доработать сайт на Joomla по техническому заданию. Само ТЗ и дизайн вышлю. Бюджет 4000 руб. Нацелены на долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть два небольших сайта, использующих базы данных MySQL. Хостинг-провайдер прислал сообщение: ---------- Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL u358688_vesy создается повышенная нагрузка на сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад