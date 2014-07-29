Оптимизация SQL-запросов

Есть два небольших сайта, использующих базы данных MySQL.

Хостинг-провайдер прислал сообщение:

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Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL u358688_vesy создается повышенная нагрузка на сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле.

Оптимизируйте, пожалуйста, Ваши скрипты, SQL-запросы и дайте нам знать о результатах. Например, Вы можете использовать метод EXPLAIN для выяснения "тяжелых" запросов и создание индексов (CREATE INDEX), тем самым снизив нагрузку на базу данных:

* http://masterhost.ru/support/faq/technical/mysql-optimization/

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Соответственно, нужно оптимизировать SQL-запросы согласно инструкции.

Сайты находятся на виртуальном хостинге.

Примеры тяжелых запросов прикреплены к заданию.

Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость работы.