Нужен парсер чтобы спарсить иностарнный интернет магазин. Парсинг на сайте 150 категорий(порядка 50 товаров в каждой категории) Доступ только залогиненому пользователю. Большая вложенность для получения данных. Данные нужно будет предоставить в виде mysql ...
Парсер DLE 10
доброго времени суток))) нужен парсер тубов для DLE 10, может у кого то готовый есть, либо еще как вариант доработать (адаптировать под дле 10 мой..). Бюджет небольшой хотелось бы надеяться на помощь
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