Сделать парсер сайта о работе

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок198 просмотров

нужно сделать парсер сайта о работе, лучше как деск топ. с выбором по меню источника. итог ексель файл.

должно быть расписание что он собирал в течении рабочего времени и запросы отправлял с разными диапозонами. эмуляция работы сотрудника

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11 лет назад
ArtemyGorbunov
Артемий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров