Нужно небольшие работы с сайтом на umi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки155 просмотров

Здравствуйте!

Нужно небольшие работы с сайтом на umi.

Нужно на существующую платформу поставить новую верстку (макет сделан из

старого макета, как на том сайте, который нужно переделать) и прикрутить новый ключ (лицензию) umi.

Еще кое какие мелкие работы.

11 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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