Доработка форума Xenforo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Требуется специалист по постоянной доработке форума на движке Xenforo. Оплата обычно почасовая, поэтому просьба указывать стоимость работы за час.

XenForo
11 лет назад
abx
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров