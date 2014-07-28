Итак, есть большой сайт, которые требует правок программиста с правильными руками. Надо будет побороть дубли страниц, автоматизировать построение sitemap.xml, добавить теги description, ну и мелкие правки. Интересуют в первую очередь люди с ...
Доработка форума Xenforo
Требуется специалист по постоянной доработке форума на движке Xenforo. Оплата обычно почасовая, поэтому просьба указывать стоимость работы за час.
Заявки фрилансеров
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