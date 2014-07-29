Нужно настроить скрипт отправки заявок на емайл А так же прикрутить уже имеющийся скрипт отправки оповещения по смс
Вставить recaptcha на самописный сайт
Требуется вставить recaptcha на самописный сайт (php). Настроить каптчу для 2 форм: на стр. контакты и в форме "Заказать обратный звонок".
Просьба сразу указывать цену и сроки.
Сайт: http://sipr.ru/
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