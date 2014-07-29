Вставить recaptcha на самописный сайт

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Завершен8 заявок154 просмотра

Требуется вставить recaptcha на самописный сайт (php). Настроить каптчу для 2 форм: на стр. контакты и в форме "Заказать обратный звонок".

Просьба сразу указывать цену и сроки.

Сайт: http://sipr.ru/

PHP
11 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
Владимир поставленную задачу выполнил быстро и качественно. Сотрудничеством доволен!
Работа в удовольствие. Остались только положительные эмоции. Все четко, ясно. Цена, сроки, оплата все без проблем.

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад