Требуется разработчик со знанием фреймворка Yii

Есть сайт на Wordpress Шаблон создан в Artisteer Вот что надо в нем доработать https://farm6.staticflickr.com/5580/14764394344_7743448154_o.jpg 1. Справа в шапке вывести кнопочку "Добавить компанию", при нажатии на которую пользователь добавляет ...