Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен. + изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты) + изменить логотип ...
Требуется разработчик со знанием фреймворка Yii
Для развития существующего проекта (портал ladybonus.ru и бэк-офис) на Yii, MySQL, jQuery требуется программист. Загрузка около 50% на 2-3 недели.
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