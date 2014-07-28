Калькулятор для wordpress используя WPCC

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать калькулятор расчета стоимость используя модуль wpcc.

)) надо сегодня, задание на пару минут.

тз есть

WordPress
11 лет назад
simpleshop
Ластова 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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