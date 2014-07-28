Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен. + изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты) + изменить логотип ...
Доработка Wordpress
Есть сайт на Wordpress
Шаблон создан в Artisteer
Вот что надо в нем доработать https://farm6.staticflickr.com/5580/14764394344_7743448154_o.jpg
1. Справа в шапке вывести кнопочку "Добавить компанию", при нажатии на которую пользователь добавляет пост в каталог, выбирая рубрику. Пост отправляется на модерацию и при одобрении появляется на сайте. Если можно, то добавить поля типа "телефон компании", "адрес", возможно через произвольные поля.
2. Вывести столбиками на главную типы содержимого "Видео", "Новости", "Статьи" "Конкурсы". Эти типы содержимого созданы через плагин "Custom Content Types"
3. Поставить плагин банерокрутилки, чтобы в каждой рубрике записей в верхней части был свой баннер.
Либо можно сделать что-то одно из списка.
Заявки фрилансеров
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