Доработка Wordpress

Есть сайт на Wordpress

Шаблон создан в Artisteer

Вот что надо в нем доработать https://farm6.staticflickr.com/5580/14764394344_7743448154_o.jpg

1. Справа в шапке вывести кнопочку "Добавить компанию", при нажатии на которую пользователь добавляет пост в каталог, выбирая рубрику. Пост отправляется на модерацию и при одобрении появляется на сайте. Если можно, то добавить поля типа "телефон компании", "адрес", возможно через произвольные поля.

2. Вывести столбиками на главную типы содержимого "Видео", "Новости", "Статьи" "Конкурсы". Эти типы содержимого созданы через плагин "Custom Content Types"

3. Поставить плагин банерокрутилки, чтобы в каждой рубрике записей в верхней части был свой баннер.

Либо можно сделать что-то одно из списка.