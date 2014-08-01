Joomshopping - небольшие доработки css

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок183 просмотра

1. стилизовать модуль поиска joomshopping под встроенный поиск шаблона

2. поправить кодировку выдачи поиска joomshopping

3. корректировка вывода превью товара ( немного уезжают картинки в сторону при определенном кол-ве товара )

4. заменить стиль кнопки на картинку

CSS
11 лет назад
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

akella1900
Виталий 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Виталий отлично и быстро справился с заданием. Рекомендую!
Хороший заказчик, четкая постановка задач и оплата мгновенно, приятно было сотрудничать. Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

akella1900
Виталий 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад