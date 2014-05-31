akella1900

Виталий akella1900

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
лучшее резюме примеры работ

лучшее резюме это примеры выполненных работ

разработка, администрирование, поддержка, исправление ошибок

форум phpbb3 http://fiatducato.pp.ua/

информационные modx

https://pfgrado.kz/

http://pangaeainvestment.org

https://www.boris88.ru/

магазины opencart и их доработки и постоянная поддержка 

https://roomantic.ru/

http://kristall-parfum.ru/

https://спшоп.рф/

http://doma-svetlo.ru/

https://asay.kz/

http://shinieuropa.ru/

https://fantasy-parfum.ru/

Портфолио

Отзывы заказчиков

rolfanya
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Изменить карточку товара на opencart
Opencart
Все отлично было сделано, даже гораздо больше, много подсказок, моих недоработок исправлено.
Хороший заказчик, приятный человек в общении, оплата моментально, приятно было сотрудничать, рекомендую.
Ответный отзыв
petrovichalex
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Joomshopping - небольшие доработки css
CSS
Виталий отлично и быстро справился с заданием. Рекомендую!
Хороший заказчик, четкая постановка задач и оплата мгновенно, приятно было сотрудничать. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
tdr2014
Михаил 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Поправить скрипты соцсетей
Большое спасибо! Все быстро и качественно!
хороший заказчик , четкая постановка задач, оплата без задержек, было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
lionstail
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать копию сайта
Заказ сделан быстро и качественно. Виталий всегда на связи. Отзывчивый и внимательный исполнитель. Очень понравилось сотрудничать. Cпасибо за работу! Всячески рекомендую!
Хороший заказчик, приятный человек в общении,всегда на связи, четкая постановка задач и незамедлительная оплата, приятно было работать, рекомендую к сотруднечеству.
Ответный отзыв
Slonik
50 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Извлечь товары из бекапа и залить(virtuemart)
прекрасный исполнитель, весьма дотошно и терпеливо подошел к проблеме ) надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший заказчик , четкая постановка задач, оплата моментально, приятно было сотрудничать. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
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