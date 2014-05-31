лучшее резюме примеры работ
лучшее резюме это примеры выполненных работ
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магазины opencart и их доработки и постоянная поддержка
Портфолио
- Магазин на базе Opencart309 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Все отлично было сделано, даже гораздо больше, много подсказок, моих недоработок исправлено.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятный человек в общении, оплата моментально, приятно было сотрудничать, рекомендую.
$15
10 баллов
11 лет назад
CSS
Виталий отлично и быстро справился с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка задач и оплата мгновенно, приятно было сотрудничать. Рекомендую как заказчика.
$7
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо! Все быстро и качественно!
Ответный отзыв
хороший заказчик , четкая постановка задач, оплата без задержек, было приятно сотрудничать
$10
10 баллов
11 лет назад
Заказ сделан быстро и качественно. Виталий всегда на связи. Отзывчивый и внимательный исполнитель. Очень понравилось сотрудничать. Cпасибо за работу! Всячески рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятный человек в общении,всегда на связи, четкая постановка задач и незамедлительная оплата, приятно было работать, рекомендую к сотруднечеству.
$10
10 баллов
11 лет назад
прекрасный исполнитель, весьма дотошно и терпеливо подошел к проблеме ) надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Хороший заказчик , четкая постановка задач, оплата моментально, приятно было сотрудничать. Рекомендую как заказчика.
Веб-программирование
8 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#398
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#172
HTML-верстка
5 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#578
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#173
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
#3416