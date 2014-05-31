Сделать копию сайта

Веб-программированиеЗавершен8 заявок158 просмотров
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Есть сайт - лендинг, нужно сделать 100% копию только поменять пару фоток в разделе галерея, контакты, отзывы.

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10 лет назад
lionstail
Игорь 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
akella1900
Виталий 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Заказ сделан быстро и качественно. Виталий всегда на связи. Отзывчивый и внимательный исполнитель. Очень понравилось сотрудничать. Cпасибо за работу! Всячески рекомендую!
Хороший заказчик, приятный человек в общении,всегда на связи, четкая постановка задач и незамедлительная оплата, приятно было работать, рекомендую к сотруднечеству.