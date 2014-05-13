Доработка компонента фотогалереи для joomla 1.0

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки92 просмотра
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Необходимо немного доработать "старый" компонент фотогалереи joomla 1.0

Joomla
10 лет назад
di1812
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа сделана на 5+ быстрее чем ожидал.
Хороший заказчик, грамотное задание, оплата вовремя. Я остался очень доволен интресным проектом. Рекомендую к сотрудничеству.
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