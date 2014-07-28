Разработчик Drupal / 1C (MEMD1C)

Mementia ищет разработчика Drupal / 1С в свою команду.

Нужен человек который, кроме технической квалификации, умеет принимать правильные решения, не стесняется спрашивать и умеет (желательно, любит) осваивать новые технологии и методы разработки web-решений.

По технической квалификации, нужны разработчики среднего или высшего уровня, с обязательным опытом разработки модулей и тем для Drupal 6/7. Так же требуется опыт разработки решений на платформе 1С v8 и опыт работы с web-сервисами платформы 1С v8.

Наша команда работает удаленно, используя современные инструменты для координации.

Работаем с JIRA и git. Есть тестировщики и менеджер проекта.

Техническая квалификация:

- Практическое, хорошее знание PHP и архитектуры Drupal.

- HTML5, MySQL, Javascript / AJAX.

- jQuery

- Drupal 6/7

- Понимание основ работы с git и системами управления проектами

- Oпыт разработки решений на платформе 1С v8

- Oпыт работы с web-сервисами платформы 1С v8.

Обещаем

- Никто Вас не будет ограничивать в карьерном росте. Можно улучшать свою квалификацию, стать ведущим программистом, а так же и двигаться в направлении архитектора или менеджера проекта.

- Компенсацию (и систему мотивации) которая будет соответствовать Вашей ценности для нас и которая будет расти вместе с Вами.

- Подстроится под Вас всегда, когда это возможно. Мы очень уважаем наших программистов и всегда рады, если можем как-то сделать Вашу работу приятнее и интереснее.

Если Вы предоставляете тот результат, который нам нужен, все остальное находится на втором месте.

Резюме желательно отправлять с сопроводительным письмом. Пожалуйста, указывайте название вакансии в теме письма.