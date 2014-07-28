Необходимо доделать функционал корзины на сайте tprostor.ru (http://www.tprostor.ru/price/search, Drupal, модуль во вложении, из корзины заявка должна уходить на нашу почту в формате xls, и по отдельной кнопке клиенту). Сделать примерно как на uralmob.ru, только при ...
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Разработчик Drupal / 1C (MEMD1C)
Mementia ищет разработчика Drupal / 1С в свою команду.
Нужен человек который, кроме технической квалификации, умеет принимать правильные решения, не стесняется спрашивать и умеет (желательно, любит) осваивать новые технологии и методы разработки web-решений.
По технической квалификации, нужны разработчики среднего или высшего уровня, с обязательным опытом разработки модулей и тем для Drupal 6/7. Так же требуется опыт разработки решений на платформе 1С v8 и опыт работы с web-сервисами платформы 1С v8.
Наша команда работает удаленно, используя современные инструменты для координации.
Работаем с JIRA и git. Есть тестировщики и менеджер проекта.
Техническая квалификация:
- Практическое, хорошее знание PHP и архитектуры Drupal.
- HTML5, MySQL, Javascript / AJAX.
- jQuery
- Drupal 6/7
- Понимание основ работы с git и системами управления проектами
- Oпыт разработки решений на платформе 1С v8
- Oпыт работы с web-сервисами платформы 1С v8.
Обещаем
- Никто Вас не будет ограничивать в карьерном росте. Можно улучшать свою квалификацию, стать ведущим программистом, а так же и двигаться в направлении архитектора или менеджера проекта.
- Компенсацию (и систему мотивации) которая будет соответствовать Вашей ценности для нас и которая будет расти вместе с Вами.
- Подстроится под Вас всегда, когда это возможно. Мы очень уважаем наших программистов и всегда рады, если можем как-то сделать Вашу работу приятнее и интереснее.
Если Вы предоставляете тот результат, который нам нужен, все остальное находится на втором месте.
Резюме желательно отправлять с сопроводительным письмом. Пожалуйста, указывайте название вакансии в теме письма.
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