PHP-программист на проект

Требуется программист для доработок по увеличению функционала над проектом. Нужны уверенные знания php, mysql, jquery, smarty, html, css.

Код самописный, нормально структурированный. Если что, поможем разобраться.

От вас пример кода с указанием затрат времени на его написание, опыт работы и желаемая зарплата в месяц или за час.

ТЗ высылается потенциальным кандидатам.