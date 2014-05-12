Логин разработчика

Есть готовый магазин на базе ocStore. Нужно написать дополнительный функционал + сделать незначительные правки по верстке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Когда пытаюсь зайти на developer.icloud.com со своим логином и паролем, то получаю ошибку как на приложенном скриншоте. 200 р тому, кто просто поможет зарегистрироваться как разработчик
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