Требуется доработать дле (ползунок)

Есть готовый магазин на базе ocStore. Нужно написать дополнительный функционал + сделать незначительные правки по верстке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Требуется доработать дле, а именно:
есть дополнительное поле в котором указывается цифра, на сайте есть ползунок с помощью которого мы выбираем от и до, после этого выводятся только те новости, которые соответствуют требованию.
Все должно быть без перезагрузки страницы.
Я напишу сам, цену на работу также знаю, можете использовать "поиск по доп. полям", останется только прикрутить то что описал выше.
Спасибо за внимание.
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