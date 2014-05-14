Требуется доработать дле (ползунок)

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка151 просмотр
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Добрый вечер!

Требуется доработать дле, а именно:

есть дополнительное поле в котором указывается цифра, на сайте есть ползунок с помощью которого мы выбираем от и до, после этого выводятся только те новости, которые соответствуют требованию.

Все должно быть без перезагрузки страницы.

Я напишу сам, цену на работу также знаю, можете использовать "поиск по доп. полям", останется только прикрутить то что описал выше.

Спасибо за внимание.

10 лет назад
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dekster024
Сергей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Исполнитель всегда на связи и дает четкие ответы на вопросы, которые интересуют. Деньги оплачены по факту, была установка на мой сайт. С уважением, Сергей!
Рекомендую как Заказчика. Задача поставлена чётко. Оплата своевременно.
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