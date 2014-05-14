Требуется доработать дле (ползунок)

Добрый вечер!

Требуется доработать дле, а именно:

есть дополнительное поле в котором указывается цифра, на сайте есть ползунок с помощью которого мы выбираем от и до, после этого выводятся только те новости, которые соответствуют требованию.

Все должно быть без перезагрузки страницы.

Я напишу сам, цену на работу также знаю, можете использовать "поиск по доп. полям", останется только прикрутить то что описал выше.

Спасибо за внимание.