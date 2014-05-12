Программист для мультилендинга

Здравствуйте.

Ищем программиста для реализации следующего:

Есть сайт на html + css, формат Лендинг Пейдж

Необходимо написать скрипт который будет анализировать входящий трафик по utm меткам.

И в зависимости от анализа подставлять другие данные для вывода на сайте.

Например :

При переходе пользователя сайта по рекламе, где в рекламной ссылке в качестве метки есть слово "купить кирпич"

ТО мы показываем вариант сайта где часть контента выводится по логике "купить кирпич"

В скрипте должна быть возможность задавать список фраз которые мы будем задавать

Например:

Если пользователь перешел по запросам:

"купить кирпич"

"купить кирпич цена"

"купить кирпич москва"

Показываем 1 вариант сайта

Если пользователь перешел по запросам:

"Купить песок"

"Купить песок цена"

"Купить песок москва"

Показываем 2 вариант сайта

Интересует стоимость и сроки, если есть вопросы,задавайте, с радостью отвечу.

Большим преимуществом будет если делали нечто подобное.