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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется php-программист на удаленку, для ведения текущих проектов.
Требования:
1. Знание php, js (jquery), mysql, ms sql
2. Стабильная доступность онлайн.
3. Ответственность, пунктуальность, адекватность.
Оплата 500 wmz/мес.
П.С. Убедительная просьба все предложения строго в проект.
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