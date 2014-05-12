Нужен мониторинг Rust серверов для Wordpress

Имеется сайт на CMS WordPress.

Необходимо сделать мониторинг серверов по типу этого сайта rusrust.ru/top .

Только, чтобы регистрация была на wp, и каждый новый сервер это отдельная статья. Все публикуется в определенные рубрики.

Что должно быть в мониторинге связанным с игрой: (этот функционал можно увидеть на этом примере rustrate.ru/server/62

Количество человек играющих на сервере

Доступность - Онлайн/Оффлайн

IP:PORT

Генерирующиеся баннеры 88x31 и 468x60

Возможность добавить свой баннер 468x60

Возможность голосовать за сервер.

Количество голосов за месяц/день

Сайт сервера

Описание сервера

Видео презентация сервера

Пиратский сервер или Лицензионный

Установлены ли моды или же сервер чистый без модов.

Более подробно все детали обсудим в лс.