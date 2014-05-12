Сделать E-mail-рассылку по своей базе: ягоды годжи

Идет процесс запуска проекта по продаже ягод годжи

Нужен специалист по E-mail-маркетингу со СВОЕЙ рабочей базой (если база черная – тоже возможно, но обсуждается индивидуально) для рассылки за определенную плату.

Цель рассылки: продажи ягод годжи

Характер базы: физ. лица женского пола с покупательской способностью

В перспективе нужен человек с хорошей базой и опытом в этой теме, который сможет постоянно делать для нас рассылки на партнерской основе.

Что от вас требуется по работе – собственно, рассылка "под ключ".

Написание текста письма входит, но обсуждается индивидуально.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Наличие кейсов с доказательством работоспособности базы.

2. Связь голосом по скайпу