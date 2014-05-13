Сделать старт загрузки файлов через 10 сек., wp

Веб-программированиеЗавершен2 заявки176 просмотров
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Сайт на системе wordpress. Посетители скачивают файлы, ссылки на которые формирует плагин WP-DownloadManager.

Задача - при нажатии на ссылку скачивания должно открываться новое окно и текст "Формируется ваша ссылка для скачивания" и отсчет 10 секунд после чего автоматически начинается загрузка.

10 лет назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена четко, быстро, профессионально. Приятно иметь дело с Мастером.
Конкретный и обязательный заказчик. Всегда рад сотрудничеству.
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