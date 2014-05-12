Парсер новостей с сайта в WordPress

$10
Веб-программированиеЗавершен6 заявок163 просмотра
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Надо спарсить новости с сайта и вывести в WordPress.

Парсить от сюда http://take-profit.org/bloomberg-news/

WordPress
10 лет назад
antonbergov
Антон 
49 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Zhilidan
Андрей 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный фрилансер, давно такие не встречал. Все пожелания выполняет, за деньгами не гонется, работает быстро и качественно. Вообщем зачет, буду и дальше с ним работать!
Детальная постановка задачи. Приятен в общении, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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