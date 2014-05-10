Требуется написать CMS для учета заявок система представляет из себя виде таблице с полями (№. Статус. Дата приема. кто принял. текст заявки. клиент. дата выполнения. работник. сумма) также нужны отчеты за месяц, за период и по дням отчет ...
Скрипт автомамасштаба под разрешение экрана и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт, написанный на php.
1. Нужно написать скрипт чтобы его интегрировать в сайта. Чтобы при открытии сайт смотрел на разрешение экрана пользователя и уменьшал/увеличивал масштаб в браузере. Чтобы сайт отображался корректно как на больших и маленьких мониторах.
2. Имеется проблема. На сайте нужно открывать базу данных. Чем больше количество строек тем дольше приходится ждать пока страница загрузится. На сколько я понимаю это связано с тем что php не отображает страницу пока полностью ее не загрузит и не отработает. А это создаёт нагрузку и на машину клиента. И когда строчек болше 500 ждать уже сильно долго, а это напрягает. Нужна консультация по вопросу как можно оптимизировать скорость загрузки страницы, когда в ней большое количество строчек (500-10000 и более). Возможно написать какой нибудь, скриптик чтобы страница загружалась не сразу а по мере ее просмотра или ещё как.
3. На сайте имеется таблица. У таблицы имеется два скролл бара, нижний(двигать лево-право) и боковой(двигать верх-низ). Нижний скролл-бар всегда виден, а боковой скролл-бар становится виден только когда удвигаешь вправо, т.к. сам он справа. Нужно сделать чтобы боковой скролл-бар был всегда виден. Нужно сделать чтобы нижний скролл-бар был виден только тогда, когда таблица не помещается целиком в экран.
Желающим посмотреть сам сайт адрес скину в личку, по запросу.
Жду ваших предложений со сроками и ценами.
п.с.: Посмотрим как сработаемся. В дальнейшем планируется постоянное сотрудничество с программистом, т.к. проект развивающийся и планируется добавить ещё много функционала.
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