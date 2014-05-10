Скрипт автомамасштаба под разрешение экрана и др.

Имеется сайт, написанный на php.

1. Нужно написать скрипт чтобы его интегрировать в сайта. Чтобы при открытии сайт смотрел на разрешение экрана пользователя и уменьшал/увеличивал масштаб в браузере. Чтобы сайт отображался корректно как на больших и маленьких мониторах.

2. Имеется проблема. На сайте нужно открывать базу данных. Чем больше количество строек тем дольше приходится ждать пока страница загрузится. На сколько я понимаю это связано с тем что php не отображает страницу пока полностью ее не загрузит и не отработает. А это создаёт нагрузку и на машину клиента. И когда строчек болше 500 ждать уже сильно долго, а это напрягает. Нужна консультация по вопросу как можно оптимизировать скорость загрузки страницы, когда в ней большое количество строчек (500-10000 и более). Возможно написать какой нибудь, скриптик чтобы страница загружалась не сразу а по мере ее просмотра или ещё как.

3. На сайте имеется таблица. У таблицы имеется два скролл бара, нижний(двигать лево-право) и боковой(двигать верх-низ). Нижний скролл-бар всегда виден, а боковой скролл-бар становится виден только когда удвигаешь вправо, т.к. сам он справа. Нужно сделать чтобы боковой скролл-бар был всегда виден. Нужно сделать чтобы нижний скролл-бар был виден только тогда, когда таблица не помещается целиком в экран.

Желающим посмотреть сам сайт адрес скину в личку, по запросу.

Жду ваших предложений со сроками и ценами.

п.с.: Посмотрим как сработаемся. В дальнейшем планируется постоянное сотрудничество с программистом, т.к. проект развивающийся и планируется добавить ещё много функционала.