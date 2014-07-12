Копия сайта со скидками

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки133 просмотра
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Здравствуйте, нужно сделать копию этого сайта http://www.backly.ru/

но вместо блога будет новостная лента

на сайте присутствует регистрация, на своем я хочу сделать такую же, но кроме емейла и пароля имя пользователя

так же нужно сделать систему вывода денег

и каталог магазинов

Дизайн будет немного иной, но суть сайта и все кнопки остаются.

Что не понятно обращайтесь в личные сообщения постараюсь объяснить.

Еще нужно что бы автоматически для каждного пользователя была индивидуальная ссылка при нажатии на магазин с его емейлом, что бы я мог знать кому потом начислять деньги

10 лет назад
shtukar
Руслан 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
donik102
Данияр 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$100
2 дня
Сделано все профессионально, но сроки не соблюдены
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