Копия сайта со скидками

Здравствуйте, нужно сделать копию этого сайта http://www.backly.ru/

но вместо блога будет новостная лента

на сайте присутствует регистрация, на своем я хочу сделать такую же, но кроме емейла и пароля имя пользователя

так же нужно сделать систему вывода денег

и каталог магазинов

Дизайн будет немного иной, но суть сайта и все кнопки остаются.

Что не понятно обращайтесь в личные сообщения постараюсь объяснить.

Еще нужно что бы автоматически для каждного пользователя была индивидуальная ссылка при нажатии на магазин с его емейлом, что бы я мог знать кому потом начислять деньги