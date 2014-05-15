Подправить стили на сайте

Для сайта http://stroy-komfort51.ru

1. Для основного меню сайта есть графические изображения, требуется для каждого пункта меню прописать свой стиль изображение и что бы эти изображения не отображались в дублирующем меню слева.

Название же самого раздела должно писаться внизу под графическим изображением.

2. Для модулей "Наши услуги", "Заказать замер", "Наши цены", "Рассчитать потолок", "Последние работы" также прописать стиль картинок (картинки есть).

3. Для пункта меню "Рассчитать" что в самом верху, прописать стиль картинки. И во всём данном меню сделать, чтобы иконки и описание шли в один ряд.

4. Для модуля "Свяжитесь с нами" подравнять изображение возле телефона и сравнять его с самим номером.

5. Для модуля "Заказать замер" подправить отступы между графами для заполнениями и кнопкой "отправить".