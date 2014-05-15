Подправить стили на сайте

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки194 просмотра
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Для сайта http://stroy-komfort51.ru

1. Для основного меню сайта есть графические изображения, требуется для каждого пункта меню прописать свой стиль изображение и что бы эти изображения не отображались в дублирующем меню слева.

Название же самого раздела должно писаться внизу под графическим изображением.

2. Для модулей "Наши услуги", "Заказать замер", "Наши цены", "Рассчитать потолок", "Последние работы" также прописать стиль картинок (картинки есть).

3. Для пункта меню "Рассчитать" что в самом верху, прописать стиль картинки. И во всём данном меню сделать, чтобы иконки и описание шли в один ряд.

4. Для модуля "Свяжитесь с нами" подравнять изображение возле телефона и сравнять его с самим номером.

5. Для модуля "Заказать замер" подправить отступы между графами для заполнениями и кнопкой "отправить".

10 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Всё отлично! спасибо! буду обращаться!
Отличный заказчик, четко и ясно объяснил задачу, оплата моментально. Спасибо!