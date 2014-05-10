OpenCart - перестали выводится товары.

Требуется оптимизировать и сжать JavaScript на сайте. От вас стоимость. СП)
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Пациент - http://krossmax.ru/ ocStore Версия 1.5.5.1.2
При переходе на любой товар - Запрашиваемая страница не найдена!
Установлен seo pro, deadcow seo. Пробовал разные вариации: с чпу станд., с чпу сео про, без чпу - не работает.
Жду ваших идей уважаемые сотрудники.
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