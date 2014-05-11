Требуется оптимизировать и сжать JavaScript

Есть сайт moika-blesk.com/ . На нем есть подписные формы на обратный звонок и на заказ пакета. Каждую из них нужно привязать к Мегаплану, чтобы потом люди, которые оставляли свои контакты, отображались бы во вкладке "Клиенты". ...