Перенести сайт PHP на CMS

Есть сайт moika-blesk.com/ . На нем есть подписные формы на обратный звонок и на заказ пакета. Каждую из них нужно привязать к Мегаплану, чтобы потом люди, которые оставляли свои контакты, отображались бы во вкладке "Клиенты". ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно повесить на Wordpress или Joomla 3, сайт virtual-master.info с сохранением URL и текстов с тегами и тайтлами.
Карта сайта 150 статей
http://www.virtual-master.info/sitemap.xml
принципе нужен некий парсер
Оплата по этапам
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