Перенести сайт PHP на CMS

$80
Веб-программированиеЗавершен3 заявки199 просмотров
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Нужно повесить на Wordpress или Joomla 3, сайт virtual-master.info с сохранением URL и текстов с тегами и тайтлами.

Карта сайта 150 статей

http://www.virtual-master.info/sitemap.xml

принципе нужен некий парсер

Оплата по этапам

PHP
10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
10 лет назад
$80
2 дня
Анатолий, справился с задачей на отлично. Все правки сделал. Буду еще обращаться.
Сотрудничество с Семеном оставило положительные впечатления. Рекомендую.
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