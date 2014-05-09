Решение проблемы под IE

Требуется решить проблему непонятного прыжка с http://promo.artadvanc.ru/ru.html на http://promo.artadvanc.ru/undefined/ru.html

во всех браузерах все отлично, IE как обычно.

Нужно сделать сейчас, у кого нет времени прошу не отписывать.

1) Оплата в КИВИ. так что цену желательно указать в рублях.

2) отписывать только в заявке, в скайп и личку не стучитесь.