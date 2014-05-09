Решение проблемы под IE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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Требуется решить проблему непонятного прыжка с http://promo.artadvanc.ru/ru.html на http://promo.artadvanc.ru/undefined/ru.html

во всех браузерах все отлично, IE как обычно.

Нужно сделать сейчас, у кого нет времени прошу не отписывать.

1) Оплата в КИВИ. так что цену желательно указать в рублях.

2) отписывать только в заявке, в скайп и личку не стучитесь.

10 лет назад
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
Dekster024
Сергей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень быстро вник в проблему и поправил, за что большая благодарность. Рекомендую как хорошего специалиста!
Все четко и вовремя