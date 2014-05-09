Нужно установить пару скриптов на centos

$15
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Добрый день!

Нужно установить пару скриптов на centos. А именно:

1)http://www.phpjobscheduler.co.uk/

2)https://github.com/Tvel/VsftpdWeb

CentOS
10 лет назад
Gasya
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад