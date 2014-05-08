Доработать парсер

В связи с тем что программист куда то запропастился и не отвечает было принято решения найти нового программиста который сможет всегда быть на связи.

Что требуется:

1. Доработать уже написанный парсер новостей.

2. Добавить еще один сайт пациент к парсеру

3. Настроить разбивку спарсенных новостей по категориям

Я постоянно буду сотрудничать с человеком который будет постоянно в сети, подкидывая изредка работенку.

Если не ошибаюсь то парсер написан на php могу ошибаться (я в этом деле профан)