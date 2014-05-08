Парсер позиций Google/Yandex

Здравствуйте.

Нужно сделать набор классов (библиотеку) дял сбора позиций в Google/Yandex.

Также нужно чтобы была возможность парсинга кеша страниц Google/Yandex. На вход подаем страницу - на выход дата.

Сбор позиций должен происходить через набор прокси серверов в многопоточном режиме (или хобя бы его подобии ).

Алгоритм приблизительно такой:

1. Берем прокси сервер и парсим через него позиции ( или несколько прокси серверов, в зависимости от количества потоков ).

2. Если на выходе получаем 1-3 каптчи, пропускаем его, берем новый прокси.

3. Если незакапченных прокси серверов нету - выдаем сообщение что незакапченный прокси нету и требуем подтверджение пользователя.

4. Если подтверджение есть - парсим через прокси используя антигейтс до тех пока не будет подряд 10 каптч (значение задается пользователем в файле настроек).

В заявках, пожалуйста указывайте опыт.

Важно качество кода, его модульность, возможность дописывать не переделывая при это пол скрипта.